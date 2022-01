Kazakhstan: arrestato ex capo della sicurezza, 'tradimento' (Di sabato 8 gennaio 2022) L'ex capo dell' intelligence del Kazakistan Karim Masimov, ex primo ministro e alleato di lunga data dell'ex leader del Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, è stato arrestato con l'accusa di 'alto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) L'exdell' intelligence del Kazakistan Karim Masimov, ex primo ministro e alleato di lunga data dell'ex leader delNursultan Nazarbayev, è statocon l'accusa di 'alto ...

Karim Massimov, è stato arrestato con l accusa di tradimento, mentre l'addetto stampa dell ex presidente del Kazakhstan , Nursultan Nazarbayev, ha smentito le voci secondo le quali l'ex presidente ...

