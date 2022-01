Katia Ricciarelli svela cosa le hanno detto gli autori del GF Vip dopo la diretta – VIDEO (Di sabato 8 gennaio 2022) dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, con tanto di mancata squalifica per Katia Ricciarelli, proprio la ex moglie di Pippo Baudo ha svelato a Soleil Sorge cosa le hanno detto gli autori stanotte. Katia Ricciarelli svela cosa le hanno detto gli autori del GF Vip Ieri, ho avuto i complimenti da tutti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 8 gennaio 2022)la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, con tanto di mancata squalifica per, proprio la ex moglie di Pippo Baudo hato a Soleil Sorgeleglistanotte.leglidel GF Vip Ieri, ho avuto i complimenti da tutti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

