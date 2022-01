Katia Ricciarelli rivela cosa gli hanno detto gli autori: “Si sono complimentati con me” (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel trentaduesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, venerdì 7 gennaio 2022, è stato dato ampio spazio agli scontri avvenuti tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. Tra lo stupore generale, per la cantante lirica, non stati presi provvedimenti di alcun tipo. Alfonso Signorini ha incontrato tutti i concorrenti direttamente nella Casa, spronandoli a cambiare atteggiamento vista la brutta pagina televisiva a cui stiamo assistendo tutti. Katia Ricciarelli rivela cosa gli hanno detto gli autori dopo la puntata L’unico provvedimento è stato infatti un comunicato ufficiale nel quale si è richiesto a tutti i concorrenti di avere un comportamento rispettoso e di avere buon senso. Oggi, Katia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel trentaduesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, venerdì 7 gennaio 2022, è stato dato ampio spazio agli scontri avvenuti trae Lulù Selassiè. Tra lo stupore generale, per la cantante lirica, non stati presi provvedimenti di alcun tipo. Alfonso Signorini ha incontrato tutti i concorrenti direttamente nella Casa, spronandoli a cambiare atteggiamento vista la brutta pagina televisiva a cui stiamo assistendo tutti.gliglidopo la puntata L’unico provvedimento è stato infatti un comunicato ufficiale nel quale si è richiesto a tutti i concorrenti di avere un comportamento rispettoso e di avere buon senso. Oggi,...

