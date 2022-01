Katia Ricciarelli | il drammatico retroscena che riguarda suo padre | da brividi

Leggi su sologossip

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tutti conosciamo la sua straordinaria carriera nella musica lirica, ma nel passato dic’è anche un dramma legato al. Famosa in tutto il mondo per la sua voce con la quale ha incantato per decenni il pubblico,è un’artista dal talento incredibile ed una donna dal carattere molto forte, come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.