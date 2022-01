Kabir Bedi pizzicato a dormire durante la puntata del GF Vip VIDEO

Advertising

amoredimezzo : kabir bedi a breve si aggiungerà al toto morti dell’elio E POI LUIIIIII KABIR BEDI - crisisinmusic : @_napoliterramia kabir bedi che si domanda: “che cazzo è successo?” #gfvip - val_3rio : RT @iamsalvonic: Kabir bedi che parla il siciliano Adoro #kabirbedi #gfvip6 #GFVIPParty #GrandeFratelloVip #GFVIP - Michell51861924 : RT @cmqgloria: massimiliano morra entrerà nella casa per il passaggio di piazzetta morra a kabir bedi - gioiadrawing : RT @smiletiziano1: Ma che ne sanno loro di quando Kabir Bedi ha fatto innamorare Cettina Gargiulo. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Kabir Bedi

Il Sussidiario.net

Siamo noi, poi serve Barù, Giucas e. Va detto a, così Katia è immune altrimenti va al televoto'. Ed effettivamente durante la puntata di venerdì sera è andata proprio così, tra Barù ...Ovviamente, l'unico esente dalle votazioni è stato, essendo appena entrato in Casa, infatti, ancora sta esplorando l'intera situazione. A guadagnare l'immunità per le prossime nomination ...In puntata Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi si sono scambiati l'immunità a videnda: la reazione di Sophie Codegoni ...La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con la tanto attesa ramanzina di Alfonso Signorini ai vipponi, in particolare a Katia Ricciarelli, protagonista negli ultimi giorni di sf ...