Juventus ribalta il Milan e alza la Supercoppa (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo l'iniziale vantaggio rossonero siglato a fine primo tempo, nella ripresa le ragazze di Montemurro ribaltano il Milan, con il sigillo decisivo realizzato dall'azzurra a due minuti dal novantesimo Leggi su itasportpress (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo l'iniziale vantaggio rossonero siglato a fine primo tempo, nella ripresa le ragazze di Montemurrono il, con il sigillo decisivo realizzato dall'azzurra a due minuti dal novantesimo

Supercoppa femminile, la Juventus Women ribalta il Milan: primo trionfo per Montemurro ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Juventus Women batte 2 - 1 il Milan nella finale di Supercoppa femminile e alza al cielo il trofeo La Juventus Women batte 2 - 1 il Milan nella finale di Supercoppa italiana a Frosinone conquistando per la terza volta di fila il trofeo. Bianconere non brillanti, che vanno sotto nel primo tempo per la ...

Juventus ribalta il Milan e alza la Supercoppa ItaSportPress Juventus ribalta il Milan e alza la Supercoppa Dopo l'iniziale vantaggio rossonero siglato a fine primo tempo, nella ripresa le ragazze di Montemurro ribaltano il Milan, con il sigillo decisivo realizzato dall'azzurra a due minuti dal novantesimo ...

