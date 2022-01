Juventus Napoli | quanto nervosismo | anche Allegri ha perso la testa

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 8 gennaio 2022) La lite tra Cuadrado e Chiesa non è stato l’unico momento di, al termine di, è andato fuori giri. Getty Imagesè destinata ad essere una partita che sarà ricordata per tanto tempo non tanto per il risultato ma per tutto il contorno che ha accompagnato il match con la situazione Covid e i numerosi contagi in entrambe le squadre. I partenopei si sono presentati decimati allo Stadium ma hanno portato a casa un punto fondamentale dal punto di vista psicologico; completamente diverso il discorso Dybala e compagni che hannouna grandissima occasione e ora rischiano seriamente di non chiudere il campionato al quarto posto (l’Atalanta ha una gara in meno).fosse importante ...