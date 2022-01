Juventus-Milan oggi, Supercoppa Italiana calcio femminile 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di sabato 8 gennaio 2022) Quella di oggi sarà una giornata importante per il calcio femminile, nella quale si assegnerà il primo titolo dell’anno, quello della Supercoppa, con la Juventus che affronterà il Milan per conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva, mentre per le rossonere potranno iniziare a riempire la bacheca. La sfida si svolgerà dunque quest’oggi, sabato 8 gennaio 2022, a partire dalle ore 14.30 presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da La7, in alta definizione sul canale 507 del digitale terrestre, ma anche in streaming sulla piattaforma in abbonamento TIM Vision. programma FINALE Supercoppa 2022: Sabato 8 gennaio ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Quella disarà una giornata importante per il, nella quale si assegnerà il primo titolo dell’anno, quello della, con lache affronterà ilper conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva, mentre per le rossonere potranno iniziare a riempire la bacheca. La sfida si svolgerà dunque quest’, sabato 8 gennaio, a partire dalle ore 14.30 presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da La7, in alta definizione sul507 del digitale terrestre, ma anche insulla piattaforma in abbonamento TIM Vision.FINALE: Sabato 8 gennaio ...

Advertising

EnricoTurcato : La Juventus contro chi la precede in classifica Pareggio con Inter fuori Pareggio con Milan in casa Sconfitta con… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - FIGCfemminile : ..quando si dice ‘??s?? ???? ??????’ ?? ?? Juventus - Milan ?? Benito Stirpe, Frosinone ?? 8/1/21 14:30 ?? @TIM_vision… - zazoomblog : Supercoppa femminile: domani Milan e Juventus si contendono il trofeo - #Supercoppa #femminile: #domani #Milan - SIMONE4ESPOSITO : RT @ruotebucate: 4 punti contro Milan e Juventus 0 punti contro Empoli e Spezia TIFARE NAPOLI -