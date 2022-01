Juventus, arriva la squalifica per Allegri: non ci sarà contro la Roma (Di sabato 8 gennaio 2022) Massimiliano Allegri squalificato per una giornata di campionato. L’allenatore bianconero salterà Roma-Juve Massimiliano Allegri salterà la sfida di domani fra Roma e Juventus. squalificato dal giudice sportivo per una giornata con ammenda di 10.000 euro. Il comunicato del Giudice Sportivo: squalifica ED AMMENDA – Allegri Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Massimilianoto per una giornata di campionato. L’allenatore bianconero salterà-Juve Massimilianosalterà la sfida di domani frato dal giudice sportivo per una giornata con ammenda di 10.000 euro. Il comunicato del Giudice Sportivo:ED AMMENDA –Massimiliano (): per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

