Jennifer | significato e origine del nome

(Di sabato 8 gennaio 2022)molto comune e usato in tantissimi Paesi,deriva da Jenifer, la forma cornica delGinevra; in questo senso, deriva quindi da Gwenhwyfar, composto dalla radice gwen (dal celtico *windo, “bianco”, “puro”, presente anche in Winifred, Gwenaël e Guendalina) combinata con sebara (dal celtico *sœbro, “fantasma”, “demone”, “creatura magica”, “elfo”), il cuiè interpretabile come “spirito luminoso”, oppure come “bianca tra gli elfi”, “che splende tra gli elfi”. Il suo uso restò praticamente confinato alla sola Cornovaglia fino all’inizio del XX secolo, quando venne utilizzato da George Bernard Shaw per un personaggio della sua opera del 1906 Il dilemma del dottore. Da lì in poi ilsi diffuse molto rapidamente, soprattutto nei Paesi anglofoni, tanto da diventare, negli Usa, ...

