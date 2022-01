Italia nel caos delle regole, Draghi si risveglia e rompe il silenzio: lunedì la conferenza stampa (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel caos normativo e politico, con proteste e ironie sulle multe light legate all’obbligo vaccinale per over 50, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa lunedì prossimo per illustrare le ultime disposizioni adottate dal governo, sul tema del contrasto al coronavirus. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi, con l’ufficio stampa quasi costretto ad annunciare un’operazione verità nelle ore in cui infuria la polemica anche sulla scuola e la Dad e dai ministri partono dichiarazioni più o meno strampalate. Cosa dirà Draghi? I pasticci del governo Draghi sulle multe Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni valido da subito e, per chi non sarà in regola, scatta la multa. Ma a quanto ammonta la sanzione e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Nelnormativo e politico, con proteste e ironie sulle multe light legate all’obbligo vaccinale per over 50, il presidente del Consiglio, Mario, terrà unaprossimo per illustrare le ultime disposizioni adottate dal governo, sul tema del contrasto al coronavirus. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi, con l’ufficioquasi costretto ad annunciare un’operazione verità nelle ore in cui infuria la polemica anche sulla scuola e la Dad e dai ministri partono dichiarazioni più o meno strampalate. Cosa dirà? I pasticci del governosulle multe Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni valido da subito e, per chi non sarà in regola, scatta la multa. Ma a quanto ammonta la sanzione e ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia nel 'Emmerder' i No Vax non porta bene. Approvazione di Macron a picco ... proprio nel momento in cui i candidati del centro - destra sembrano tutti particolarmente forti. Le parole di Macron rischiano di diventare un colossale boomerang. In Italia il governo ha fatto ...

Calendario Serie A/ Orari 21giornata: Empoli Sassuolo spostata, Torino spera? ... in occasione del turno di Serie A disputato nel girono dell'Epifania. Come al solito, formalmente ... problema non da poco per chi è ancora in corsa sia in Coppa Italia sia in Europa League. Serie A, ...

Le auto più vendute in Italia nel 2021 AlVolante VIDEO ATP Cup 2022: il Canada vola in finale battendo la Russia. Gli highlights della semifinale Il Canada si presentava a questa ATP Cup come uno dei team più forti del lotto, potendo contare su due talenti come Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. La strada per la finale gli ha messo di fr ...

SBK, Badovini appende il casco al chiodo: “Bisogna accettare il tempo che passa” Perennemente fedele al numero #86, al contempo ha saputo togliersi soddisfazioni anche nel World Superbike (vedi lo storico 3° posto a Silverstone con BMW Motorrad Italia GoldBet analogamente a quello ...

