Inter De Vrij: “Un onore indossare questa maglia” (Di sabato 8 gennaio 2022) “L’Inter per me è una grandissima squadra: è passione, lavoro, sacrificio. indossare questa maglia è un onore, ancora di più con lo Scudetto cucito sopra“. Queste le parole di Stefan De Vrij, protagonista del nuovo Matchday Programme dei nerazzurri. Per l’olandese, quella di domani sarà una sfida molto sentita: infatti, il centrale nerazzurro affronterà il suo passato, la Lazio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) “L’per me è una grandissima squadra: è passione, lavoro, sacrificio.è un, ancora di più con lo Scudetto cucito sopra“. Queste le parole di Stefan De, protagonista del nuovo Matchday Programme dei nerazzurri. Per l’olandese, quella di domani sarà una sfida molto sentita: infatti, il centrale nerazzurro affronterà il suo passato, la Lazio. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | ESULTANZA ??? Una rimonta straordinaria, una sfida vinta con grinta, determinazione e cuore... ? Riconosci da… - didi_defeo : RT @it_inter: De Vrij: 'L'Inter per me è passione, sacrificio, lavoro. Indossare questa maglia è un onore, ancora di più con lo Scudetto cu… - AntonioCrispi2 : RT @sportface2016: #Inter, #DeVrij: 'Un onore indossare questa maglia' - infoitsport : Ginter, pista Inter raffreddata ma in difesa qualcosa si farà. Piano su de Vrij - sportface2016 : #Inter, #DeVrij: 'Un onore indossare questa maglia' -