Insegnante di scienze arrestata per aver somministrato il vaccino Covid a un minore senza il consenso dei genitori. Rischia una pena di 4 anni. Video (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo quanto riferito, l’Insegnante ha somministrato il siero Johnson & Johnson, che tra l’altro è approvato solo per gli adulti negli Stati Uniti. Una donna a Long Island , New York, è stata arrestata per aver somministrato un vaccino contro il presunto Covid-19 a un adolescente senza il consenso dei genitori. Laura Parker Russo, 54 anni, è stata arrestata a … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo quanto riferito, l’hail siero Johnson & Johnson, che tra l’altro è approvato solo per gli adulti negli Stati Uniti. Una donna a Long Island , New York, è stataperuncontro il presunto-19 a un adolescenteildei. Laura Parker Russo, 54, è stataa … proviene da Database Italia.

Advertising

GirolamoMaggio : Arrestato un insegnante di scienze di New York per aver vaccinato uno studente di 17 anni - Maurizi96745767 : @vincenzo9718 Basta! Basta! Non puoi sviare continuamente il discorso, basta! Senza modifiche non sarebbe passato.… - FulvioTira : @drsmoda @vanabeau Deciditi: se sono sieri, non sono vaccini, se ci 'danno' dei vaccini sono vaccini. Se non capisc… - Morpi2lavendemm : @INGFiore2 @BenitoAtos Sono insegnante di scienze, è senza dubbio un licaone delle Murge -