“Ingaggio triplicato | firma vicina” | Milan | che sacrificio per costruire il futuro

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ilsi prepara a rinnovare il contratto a una giovane stella, che andrà a percepire uno stipendio da top player: una mossa per il. Forse non basterà per vincere uno Scudetto accarezzato già la scorsa stagione e che oggi, pur con una partita giocata in più, resta distante soltanto un punto. Ma certo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Ingaggio triplicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Milan, rinnovo con blindatura per Leao:. Jorge Mendes atteso a Milano per celebrare il prolungamento Il Milan vuole lavorare d'anticipo con Rafael Leao e non rischiare di perderlo a zero. La scadenza del contratto dice ...Presto Jorge Mendes , agente di Leao, verrà ricevuto dalla dirigenza per celebrare il prolungamento: Rafa firmerà fino al giugno 2026 conche sarebbe praticamente. Dal milione e ...Uno dei giocatori cresciuti maggiormente sotto la cura Pioli è Rafael Leao. Il portoghese in questa stagione sta trovando gol e colpi da fuoriclasse, con ...Il Milan guarda al futuro e getta le basi con un attaccante che ritiene più che fondamentale: tifosi rossoneri al settimo cielo.