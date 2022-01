INFOGRAFICA Quali sono le sanzioni previste per chi non si vaccina? L' infografica

(Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 07 gennaio 2022 A. Ledal DL 1. 100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni); 2. Sospensione dal lavoro, senza ...

Advertising

InnovazioneTri1 : Il Computer Quantistico è destinato a rivoluzionare il Modello Computazionale attuale. Ma quali fenomeni della Fisi… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Quali sono le principali case farmaceutiche mondiali, dove si trovano e quanto guadagnano dai loro prodotti? Guarda l… - StivaleDigitale : RT @InnovazioneTri1: L'impatto del 5G sarà significativo in tutti i settori. Tuttavia, esistono dei comparti dove il potenziale espresso da… - InnovazioneTri1 : L'impatto del 5G sarà significativo in tutti i settori. Tuttavia, esistono dei comparti dove il potenziale espresso… - Gazzetta5G : Le imprese del comparto automobilistico che investono sul 5G si aspettano un interessante ritorno sull'investimento… -

Ultime Notizie dalla rete : INFOGRAFICA Quali

Medicitalia.it

... chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall'eta) soggiace a sanzione da 400 a 1000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi neiè ...Fasce di reperibilità dipendenti pubblici Per quanto riguarda i dipendenti pubblici , per i... Visite fiscali,INPS Qui l'INPS con tutte le informazioni sulle visite ...L'energia si misura anche a partire dagli standard come quello delle prese elettriche. Una storia di altri tempi.L’erogazione del contributo perequativo è stata negata dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che hanno chiuso la partita IVA tra il 26 maggio ...