Influenza Aviaria nel Nord Italia, allarme per i 308 focolai in cinque regioni: danni per 500 milioni di euro, 14 milioni di capi abbattuti (Di sabato 8 gennaio 2022) Oscurata dall'enorme attenzione per il Covid, un'altra pandemia colpisce il Nordest, in particolare alcune province del Veneto. Si tratta dell'Influenza Aviaria ad alta patogenicità (Hpai), che avrebbe causato agli allevamenti di pollame un danno da 500 milioni di euro. Confagricoltura, Cia e Coldiretti Veneto hanno chiesto alla Regione Veneto di dichiarare lo stato di calamità, così da attivare tutti gli strumenti di sostegno possibili. "Allo stato attuale il rischio di trasmissione del virus aviario all'uomo è considerato basso, ma in considerazione del potenziale evolutivo del virus, si ritiene necessario monitorare la situazione al fine di identificare eventuali cambiamenti". Così è scritto in una circolare diffusa circa un mese fa dal Ministero della Salute in cui si spiega che il ...

