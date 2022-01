In vigore da oggi l'obbligo vaccinale agli over 50 (Di sabato 8 gennaio 2022) La nuova stretta sulle misure anti - covid prevede il divieto d'accesso ai luoghi di lavoro senza super pass in questa fascia d'età. Oltre 2 milioni le persone ancora non vaccinate. Dal primo febbraio ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 gennaio 2022) La nuova stretta sulle misure anti - covid prevede il divieto d'accesso ai luoghi di lavoro senza super pass in questa fascia d'età. Oltre 2 milioni le persone ancora non vaccinate. Dal primo febbraio ...

Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito… - rtl1025 : ?? Il premier Mario #Draghi terrà lunedì una conferenza stampa per illustrare il pacchetto di misure messe in campo… - Agenzia_Ansa : Covid, le nuove regole su quarantena e Super Green pass sono in vigore da oggi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il… - blade_runner68 : RT @vitalbaa: L’hanno retrodatato, e così il nuovo decreto, pubblicato nel cuore della notte fra il 7 e l’8, entra in vigore lo stesso gior… - raelmc1 : RT @vitalbaa: L’hanno retrodatato, e così il nuovo decreto, pubblicato nel cuore della notte fra il 7 e l’8, entra in vigore lo stesso gior… -