In Puglia le scuole riapriranno lunedì Emiliano: «Lo ha deciso il governo Draghi con un decreto convertito in legge che consente ai presidenti di Regione di intervenire solo in zona rossa» (Di sabato 8 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: «Il governo italiano, nonostante i rischi epidemiologici legati all'ancora basso livello vaccinale dei bambini da 5 a 11 anni, ha deciso di far riprendere le lezioni in presenza da lunedì 10 gennaio. Le vostre preoccupazioni sulla riapertura della scuola sono anche le mie e quelle dei presidenti delle regioni italiane. Le Regioni hanno, invano, richiesto un posticipo della riapertura per avere il tempo di completare le vaccinazioni degli studenti e in particolare quelle dei più piccoli, ma il governo sul punto è stato irremovibile. Non posso intervenire con un'ordinanza regionale perché lo scorso 6 agosto è stato emanato il ...

