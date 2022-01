In fila per il tampone: entra in funzione il nuovo hub di piazzale Alpini - Le foto (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella prima fase, test «rapidi» per l’uscita da isolamento e quarantena, la «sorveglianza scuole» e il rientro dall’estero. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella prima fase, test «rapidi» per l’uscita da isolamento e quarantena, la «sorveglianza scuole» e il rientro dall’estero.

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, gli ospedali di Palermo in tilt: fila di ambulanze fuori dal Cervello e spuntano le tende da campo per… - robersperanza : Vorrei chiudere questo anno ringraziando chi ogni giorno ha lavorato duramente per garantire la salute di tutti noi… - BentivogliMarco : Bene #obbligo ma andava previsto per tutti e da subito. Una Lega compatta e in fila dietro ai #novax non può ricat… - glennascaul : 3gg fa in posta entravi prendevi numero e uscivi per fare fila. Oggi fai fila fuori senza numero, entri e lo devi p… - La_Silvia23 : In fila per il tampone e non sento più le dita dei piedi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : fila per Juve, Icardi è in pressing ma sulla formula si tratta a oltranza Succede, per esempio, che ai piedi della Tour Eiffel non ci siano tifosi del Psg pronti a ... Maurito allora che fa? S'informa su chi lo vuole e siccome in prima fila ci sarebbe anche la Juventus, ecco ...

Basket: Chicago suona la nona, Milwaukee batte Brooklyn, Lakers ok Il solito Jokic si prende sulle spalle Denver (33 punti e 10 rimbalzi nel 121 - 111 su Sacramento), terza vittoria di fila per Minnesota (135 - 105 su OKC) con 27 punti e 12 assist di Russell. . glb/...

Lecce, c'è la fila per Paganini: sull'esterno si muove anche il Vicenza TUTTO mercato WEB Mancini, il ct filo atalantino: “Pessina, grande Europeo. E per lo scudetto…” Il ct della nazionale italiana elogia uno dei due nerazzurri di Euro 2020 senza escludere il coinvolgimento dell’Atalanta nella lotta per il titolo “Agli Europei vinti ho imparato a conoscere tutti, l ...

Milan - Roma, beffa per alcuni tifosi: pagano due volte... lo stesso biglietto! Situazione a dir poco sgradevole quella in cui sono venuti a trovarsi una trentina di tifosi giallorossi arrivati a San Siro per assistere a Milan - Roma. Questi avevano acquistato il ...

Succede,esempio, che ai piedi della Tour Eiffel non ci siano tifosi del Psg pronti a ... Maurito allora che fa? S'informa su chi lo vuole e siccome in primaci sarebbe anche la Juventus, ecco ...Il solito Jokic si prende sulle spalle Denver (33 punti e 10 rimbalzi nel 121 - 111 su Sacramento), terza vittoria diMinnesota (135 - 105 su OKC) con 27 punti e 12 assist di Russell. . glb/...Il ct della nazionale italiana elogia uno dei due nerazzurri di Euro 2020 senza escludere il coinvolgimento dell’Atalanta nella lotta per il titolo “Agli Europei vinti ho imparato a conoscere tutti, l ...Situazione a dir poco sgradevole quella in cui sono venuti a trovarsi una trentina di tifosi giallorossi arrivati a San Siro per assistere a Milan - Roma. Questi avevano acquistato il ...