In 120 in fila per il vaccino, poi discutono e non lo fanno: la tattica No vax per boicottare le iniezioni (Di sabato 8 gennaio 2022) La strategia è chiara: fare ostruzionismo. Il reato al vaglio della Procura: interruzione di pubblico servizio. La regia: ascrivibile a un gruppo di attivisti No vax. In base alle denunce degli utenti, riportate da vari siti locali e poi rilanciate da Today.it, quanto accaduto nei giorni scorsi a Gemona del Friuli (Udine), dove in più di cento persone si sono messe in fila per ricevere il vaccino, salvo poi rifiutare la dose all'ultimo momento utile per l'inoculazione, avrebbe avuto il solo intento di creare disguidi e rallentare il servizio di somministrazione delle dosi ai tanti utenti in coda nel centro vaccinale.

