Il Valencia furioso tagga La Casa di Carta | “Le rapine a Madrid diventano ripetitive” E Pique retwitta

(Di sabato 8 gennaio 2022) Post davvero furibondo da parte delper il rigore subito contro il RealLadiin un tweet al veleno. L’arbitro Hernandez Hernandez non ha dubbi, ma il contatto su Casemiro è davvero molto leggero. Il Var non interviene e si tratta di un penalty davvero generoso, anche se di certo non inventato. Così, dal dischetto va Benzema e non sbaglia, ma sui social il club ospite attacca: “Lecominciano a diventare, Ladi”, si legge sull’account ufficiale. E a gettare benzina sul fuoco c’è. Il difensore del Barcellonae scrive: “Non ditelo troppo forte oppure vi penalizzano”. Lo de los robos en ...

Sepang e poi: un finale di stagione infuocato A Sepang, Pedrosa prese il comando della ... Rossi arrivò a un punto in cui,, si dimenticò di essere in gara. Impostò la penultima curva ...