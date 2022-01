Il Turkmenistan vorrebbe spegnere la “Porta dell’Inferno”

(Di domenica 9 gennaio 2022) È un grande cratere dentro al quale da 50 anni brucia un incendio: il presidente ha detto che sarà spento, ma non è la prima volta

Il Post

un grande cratere dentro al quale da 50 anni brucia un incendio: il presidente ha detto che sarà spento, ma non è la prima ...... è chiaro che Vladimir Putin in cuor suotanto correggere quella che ha definito "una ... formalmente sotto di lui rimanevano Armenia, Kazakistan, Tajikistan, Uzbekistan,, ...Il cratere gassoso avrebbe “un impatto negativo sia sull’ambiente sia sulla salute delle persone che vivono nelle vicinanze”. Il video del presidente turkmeno intorno alla fossa in fiamme su un’auto d ...L’anniversario oggi della fine dell’URSS. Putin: una delle maggiori catastrofi geopolitiche del XX secolo MOSCA – Quando scrive che russi, ucraini e bielorussi sono praticamente uno stesso popolo e ch ...