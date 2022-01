Il Tar Piemonte sospende quarantena Toro: con la Fiorentina si gioca domani o lunedì (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso della Lega di A sciogliendo la quarantena del gruppo squadra del Torino con 24 ore di anticipo. Adesso la sfida con la Fiorentina si gioca sicuramente. le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Tar delha accolto il ricorso della Lega di A sciogliendo ladel gruppo squadra del Torino con 24 ore di anticipo. Adesso la sfida con lasisicuramente. le ...

Advertising

sportface2016 : +++Il #Tar del #Piemonte giudica la decisione dell'#Asl di #Torino illegittima e sospende il provvedimento.… - ErricoLaPorta : @franco15704227 @FabRavezzani Tar di Torino rieova la quarantena al Torino....Torino se non erro è al Nord in Piemo… - sportface2016 : La Lega di #SerieA vince tre ricorsi su quattro: via libera a #Torino, #Udinese e #Salernitana. Confermato lo stop… - 100x100Napoli : Torino, il Tar del Piemonte sospende la quarantena: la partita con la Fiorentina si giocherà - Luigi733690531 : RT @rtl1025: ?? La Lega #SerieA ha vinto tre ricorsi presentati contro i provvedimenti delle #ASL locali. Il #TAR del Friuli Venezia Giulia… -