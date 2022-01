Il Tar ' boccia' le Asl perché hanno impedito ai club di porsi ' in bolla'

Leggi su agi

(Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - I provvedimenti delle Asl che, di fatto,ai giocatori di Torino, Udinese e Salernitana di scendere in campo violano la circolare (“tuttora vigente”) con la quale il ministero della Salute il 18 giugno 2020 stabiliva, con specifico riferimento alle attività sportive, che, "nel caso di quarantena dell'intero 'gruppo squadra' per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l'intero gruppo possa essere posto 'in' e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara". E' questo, in sostanza, il motivo per il quale i Tar di Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Campaniaaccolto i ricorsi presentati dalla Lega Calcio di Serie A. Secondo il Tar del Piemonte, “va sospesa” l'ordinanza con la quale ...