Il sogno del Gambia | l' underdog della Coppa d' Africa Il ct | Non abbiamo paura di nessuno

Da quelle parti lo hanno acclamato, benedetto, santificato. E adesso sperano possa fare altri miracoli. Tom Saintfiet, "the saint", il santo, ha però i piedi cementati al suolo: "Dobbiamo essere realisti". Certe volte, però, la dolce brezza dei sogni culla anche lui. Ed è così per tutti, in Gambia. Nell'attesa di prendere parte per la prima volta alla Coppa d'Africa al via il 9 gennaio. "E' molto speciale il fatto di esserci qualificati per la prima volta nella storia del Paese" racconta al Foglio il ct belga. Cresciuto a Mol, nelle Fiandre, 48 anni, una vita in panchina. A un certo punto Saintfiet ha trovato la sua Africa. Nel 2008 la Namibia, poi (tra le tante, tantissime altre squadre) Etiopia, Malawi, Togo, Trinidad. Fino al Gambia. "Quando ho cominciato a ricoprire questo ruolo di ct, nel 2018, il ...

