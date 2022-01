Il ribelle immortale, l’affascinante uomo della stravaganza in musica e in parole: David Bowie (Di sabato 8 gennaio 2022) L’8 gennaio del 1947 nasceva David Bowie, uno dei cantautori più eclettici e amati da sempre. Oltre a calcare i palchi dei concerti, Bowie, il Duca Bianco degli Anni Settanta ha avuto anche un’interessante carriera da attore. I primi passi nel mondo della recitazione li compie a fine Anni Sessanta con Lindsay Kemp che gli insegna a stare sul palco e a costruire il suo personaggio. Ma è nel 1976 che ottiene il suo vero ruolo sul set del film L’uomo che cadde sulla Terra. Vestire i panni di un alieno che arriva sul nostro pianeta e cerca di interagire e capire gli esseri umani, fu un ruolo assai azzeccato. Difatti, è proprio sul grande schermo che interpreta di tutto. Ed è accanto a registi dal calibro internazionale con i quali riesce ad arrivare sempre più in alto. Da Martin Scorsese a ... Leggi su velvetmag (Di sabato 8 gennaio 2022) L’8 gennaio del 1947 nasceva, uno dei cantautori più eclettici e amati da sempre. Oltre a calcare i palchi dei concerti,, il Duca Bianco degli Anni Settanta ha avuto anche un’interessante carriera da attore. I primi passi nel mondorecitazione li compie a fine Anni Sessanta con Lindsay Kemp che gli insegna a stare sul palco e a costruire il suo personaggio. Ma è nel 1976 che ottiene il suo vero ruolo sul set del film L’che cadde sulla Terra. Vestire i panni di un alieno che arriva sul nostro pianeta e cerca di interagire e capire gli esseri umani, fu un ruolo assai azzeccato. Difatti, è proprio sul grande schermo che interpreta di tutto. Ed è accanto a registi dal calibro internazionale con i quali riesce ad arrivare sempre più in alto. Da Martin Scorsese a ...

