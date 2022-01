Il presidente del Toronto su Insigne: «Era arrivato il momento di tesserare una superstar» (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente del Toronto, Bill Manning, ha parlato in conferenza stampa dell’acquisto di Lorenzo Insigne. «Qui ci sono stati molti calciatori forti, ma uno come Insigne, nel pieno della carriera, non lo abbiamo ancora visto. Era arrivato il momento di tesserare una superstar e Insigne resterà con noi per le prossime quattro stagioni. Arriverà soltanto a luglio, questa è una decisione presa da lui in segno di rispetto nei confronti del Napoli e dei suoi tifosi. Insigne è un giocatore che la gente vorrà ammirare, il più grande investimento fatto in Mls per un calciatore. Siamo una città di livello mondiale e ora abbiamo un giocatore di livello mondiale. Da qui a inizio stagione faremo altro e ci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Ildel, Bill Manning, ha parlato in conferenza stampa dell’acquisto di Lorenzo. «Qui ci sono stati molti calciatori forti, ma uno come, nel pieno della carriera, non lo abbiamo ancora visto. Eraildiunaresterà con noi per le prossime quattro stagioni. Arriverà soltanto a luglio, questa è una decisione presa da lui in segno di rispetto nei confronti del Napoli e dei suoi tifosi.è un giocatore che la gente vorrà ammirare, il più grande investimento fatto in Mls per un calciatore. Siamo una città di livello mondiale e ora abbiamo un giocatore di livello mondiale. Da qui a inizio stagione faremo altro e ci ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, nelle Filippine arresto per non vaccinati che escono da casa. L'ordine del presidente Duterte. - Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergen… - ItaliaViva : È più plausibile che io possa giocare al posto di Vlahovic come centravanti della Fiorentina che non che Di Maio fa… - theboss_1908 : @intersabri Mi è bastato andare su google.. Dici che potrei fare il Presidente del consiglio? - fa39893147 : RT @Gitro77: Negli ultimi 10 anni nel Lazio sono stati chiusi 16 ospedali (dai 72 del 2011 ai 56 attuali), sono stati tagliati 3.600 posti… -