Il presidente del Ceara rivela: “Ci hanno offerto Ribery, non sapevo giocasse ancora” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Ieri mi hanno chiamato per offrirmi Ribery. Sinceramente non sapevo nemmeno che stesse ancora giocando. Un affare per noi? Non saprei…”. Questa la rivelazione, nel corso di Live da Central do Mercado, del presidente del Cearà, Robinson de Castro in merito al futuro di Frank Ribery, proposto al club brasiliano da un intermediario di mercato. Il fuoriclasse francese fin qui ha totalizzato 12 presenze e 2 assist con la maglia della Salernitana. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) “Ieri michiamato per offrirmi. Sinceramente nonnemmeno che stessegiocando. Un affare per noi? Non saprei…”. Questa lazione, nel corso di Live da Central do Mercado, deldel Cearà, Robinson de Castro in merito al futuro di Frank, proposto al club brasiliano da un intermediario di mercato. Il fuoriclasse francese fin qui ha totalizzato 12 presenze e 2 assist con la maglia della Salernitana. SportFace.

