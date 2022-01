Il piano di Davide Paitoni: uccidere il figlio per vendicarsi della moglie. «Ti ho voluto dare una lezione» (Di sabato 8 gennaio 2022) «Ti ho voluto dare una lezione». Sono le parole di Davide Paitoni, il quarantenne che lo scorso 1 gennaio ha ucciso il figlio di 7 anni, nel tentativo di uccidere anche la madre del bambino, Silvia Gaggini. La donna aveva già presentato due denunce per maltrattamenti contro Paitoni, e a una terza segnalazione era arrivata alla Procura di Varese da parte dei genitori della donna. Secondo quanto raccontato dalla madre del bambino ucciso, «Davide (Paitoni, ndr) aveva richiesto espressamente che fossi io a portare il bambino da lui nel giorno di Capodanno». Ma nel caos creatosi tra Procura e Tribunale di Varese, Paitoni era riuscito comunque a ottenere la possibilità di vedere il ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) «Ti houna». Sono le parole di, il quarantenne che lo scorso 1 gennaio ha ucciso ildi 7 anni, nel tentativo dianche la madre del bambino, Silvia Gaggini. La donna aveva già presentato due denunce per maltrattamenti contro, e a una terza segnalazione era arrivata alla Procura di Varese da parte dei genitoridonna. Secondo quanto raccontato dalla madre del bambino ucciso, «, ndr) aveva richiesto espressamente che fossi io a portare il bambino da lui nel giorno di Capodanno». Ma nel caos creatosi tra Procura e Tribunale di Varese,era riuscito comunque a ottenere la possibilità di vedere il ...

