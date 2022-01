Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 8 Gennaio 2022 – Video (Di sabato 8 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “…Fa guadagnare il cielo alla sua compagna e lo guadagna anche per sé”. Santa Teresa del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 8 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “…Fa guadagnare il cielo alla sua compagna e lo guadagna anche per sé”.del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Claireclary79 : @AdrianaVolpeTV Condivido il tuo pensiero! La mia mamma mi diceva sempre: 'Prima di parlare, gira la lingua 10 vol… - Ypila18 : No vabbè dopo sta sera non lo guardo più, e di una falsità questo gramma! E ora pure santa #FUORIKATIA, non si può… - heyyfra : che sia chiaro, a me sale l’ansia già solo al pensiero di tornare a scuola ma la dad mi deprime, vorrei tornare in… - giovis333 : Pensiero di Padre Pio - Venerdì 07 Gennaio 2022 Bisogna sempre tenere salde queste due virtù, la dolcezza col pros… - MarxKarletto : Con viva e vibrante soddisfazione, come richiesto da @ItaliaViva da illo tempore, sto al castello di Santa Severa a… -