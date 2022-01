“Il mio amore infinito”: la dedica più dolce della mamma vip (Di sabato 8 gennaio 2022) Martina Stella è una delle attrici più belle e seguite del momento, anche se tutti noi la ricordiamo per la sua partecipazione al film L’ultimo Bacio di Gabriele Muccino, al fianco di Stefano Accorsi. L’attrice è di recente diventata mamma del suo secondo figlio e non potrebbe essere più felice. Ecco la dedica di Martina L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 8 gennaio 2022) Martina Stella è una delle attrici più belle e seguite del momento, anche se tutti noi la ricordiamo per la sua partecipazione al film L’ultimo Bacio di Gabriele Muccino, al fianco di Stefano Accorsi. L’attrice è di recente diventatadel suo secondo figlio e non potrebbe essere più felice. Ecco ladi Martina L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Giacinti9 : Grazie mille a tutti per gli auguri, siete tantissimi e sento tutto il vostro amore! Vi abbraccio forte. Vi voglio… - AndreaBocelli : A voi il nostro augurio e un pensiero di Sant’Agostino, apparentemente lontano eppure così straordinariamente attua… - lucianonobili : Coraggioso amore mio! #vaccino - Sirenia_Alba : RT @sergiodesiena: ...amore mio non devi stare in pena Questa vita è una catena Qualche volta fa un pò male... ?? - z69vn : @leccamelapotent @i3hstyls @mamagarimuori @i69swft AMORE MIO -