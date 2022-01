Advertising

ilpost : Il calendario delle nuove restrizioni - _Nico_Piro_ : Questo è l'Afghanistan di oggi nel calendario 2022 trovate le mie foto di un Afghanistan che ormai non c'è più e de… - conte_Vlad1077 : Mi potete mandare il calendario delle prossime varianti del 2022 che mi organizzo con i ponti e le ferie. Grazie.… - federiko87 : RT @AndreaDraghetti: Il calendario delle nuove restrizioni #covid19 #covid - blackvsoul : @incatenarsi a me le segna, magari prova a vedere se hai il calendario delle festività selezionato :/ -

Ultime Notizie dalla rete : calendario delle

...a riprogrammare ildegli eventi. Rischia persino il Salone del Mobile, programmato per aprile. In difficoltà ci sono poi le griffe della moda: Armani ha annunciato la cancellazione...Cambia ildi Serie A e della Coppa Italia, causa Covid 19: il Napoli giocherà con Fiorentina e ... Alcune partite sono già state rinviate grazie all'interventoAsl, altri stanno per ...Il governo tira dritto, ma si moltiplicano gli appelli per la didattica a distanza. Il ministro Bianchi: 'L'aumento dei contagi c'è stato a scuola ...Non bastava il caro-gas a mettere in forse la riapertura dell’industria energivora del Paese, dall’acciaio alla carta, quella che ha ordini tornati a livelli ben superiori ai ...