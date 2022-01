Il battibecco Cuadrado-Chiesa: cosa è successo (Di sabato 8 gennaio 2022) A fine primo tempo di Juventus-Napoli battibecco tra Cuadrado e Chiesa con il colombiano che riprende il compagno di squadra reo di aver perso tempo a protestare invece di rientrare in difesa Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) A fine primo tempo di Juventus-Napolitracon il colombiano che riprende il compagno di squadra reo di aver perso tempo a protestare invece di rientrare in difesa

