I sindacati: “Le scuole chiuderanno”. I medici: “Apertura da rinviare”. Il ministero: i presidi controllino se gli studenti sono vaccinati (Di sabato 8 gennaio 2022) La Sicilia posticipa la riApertura di tre giorni, in Campania raccolte 23 mila firme contro la Dad dopo la decisione di De Luca di tenere chiuse elementari e medie. Zaia: «Intervenga il Cts». La Sicilia sposta il rientro a giovedì Leggi su lastampa (Di sabato 8 gennaio 2022) La Sicilia posticipa la ridi tre giorni, in Campania raccolte 23 mila firme contro la Dad dopo la decisione di De Luca di tenere chiuse elementari e medie. Zaia: «Intervenga il Cts». La Sicilia sposta il rientro a giovedì

Advertising

etnografia1t : RT @alexethno: E speriamo che i sindacati non facciano chiudere le scuole... la scuola non sono solo gli insegnanti: e i diritti degli stud… - ZenatiDavide : “Le scuole chiuderanno”: l’allarme dei sindacati. I presidi: “Già centinaia i positivi”: «Ci sono tutte le incertez… - frasicilia : #Scuola rinviata di 3 giorni in #Sicilia. La Regione voleva aprire il 10, presidi, studenti e sindacati no. - cireshika1 : RT @LaStampa: “Le scuole chiuderanno”: l’allarme dei sindacati al termine dell’incontro con il ministero - Dadazyb : RT @LaStampa: “Le scuole chiuderanno”: l’allarme dei sindacati al termine dell’incontro con il ministero -