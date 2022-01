I film da non perdere a gennaio al cinema (Di sabato 8 gennaio 2022) In questo gennaio di primi film 2022 al cinema, fatevi travolgere dal ritorno di Guillermo Del Toro con La fiera delle illusioni, di Ghostface nel nuovo Scream e dei fratelli d’Innocenzo con America Latina. Senza dimenticare i biopic (Aline sulla cantante Céline Dion, ma soprattutto il documentario di Giuseppe Tornatore sul nostro Ennio Morricone. Un eroe di Asghar Farhadi (dal 3 gennaio) È stato uno dei film più apprezzati al Festival di Cannes dove vinse il Gran Premio Speciale della Giuria. Un eroe dell’iraniano Asghar Farhadi (due volte premio Oscar) ci parla di un uomo, appena uscito di prigione, che improvvisamente viene glorificato in tv per un gesto magnanimo. Dietro quel gesto si nasconde qualcosa di poco chiaro. King’s Man – Le origini di Matthew Vaughn (dal 5 ... Leggi su gqitalia (Di sabato 8 gennaio 2022) In questodi primi2022 al, fatevi travolgere dal ritorno di Guillermo Del Toro con La fiera delle illusioni, di Ghostface nel nuovo Scream e dei fratelli d’Innocenzo con America Latina. Senza dimenticare i biopic (Aline sulla cantante Céline Dion, ma soprattutto il documentario di Giuseppe Tornatore sul nostro Ennio Morricone. Un eroe di Asghar Farhadi (dal 3) È stato uno deipiù apprezzati al Festival di Cannes dove vinse il Gran Premio Speciale della Giuria. Un eroe dell’iraniano Asghar Farhadi (due volte premio Oscar) ci parla di un uomo, appena uscito di prigione, che improvvisamente viene glorificato in tv per un gesto magnanimo. Dietro quel gesto si nasconde qualcosa di poco chiaro. King’s Man – Le origini di Matthew Vaughn (dal 5 ...

