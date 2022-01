Hockey ghiaccio, Alps League 2022: Renon passa a Linz, mentre Asiago cade a Salisburgo (Di sabato 8 gennaio 2022) Serata di Alps Hockey League 2022 dimezzata per colpa della pandemia. Sono state cancellate, infatti, le sfide tra l’ EK Die Zeller Eisbären e l’EC-KAC Future Team, tra l’HC Gherdeina e l’EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel e quello tra i Fassa Falcons e l’EHC Lustenau. Sul ghiaccio sono scese comunque due compagini italiane con risultati opposti. Renon, infatti, ha sbancato Linz e si è riappropriata del secondo posto, a discapito di Asiago, che è caduta a Salisburgo. Steel Wings Linz – Rittner Buam 2-4: successo importante per Renon che passa alla Linz AG Eisarena dopo un inizio complicato. Il primo tempo, infatti, si conclude sul 2-0 per gli austriaci grazie alle reti ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Serata didimezzata per colpa della pandemia. Sono state cancellate, infatti, le sfide tra l’ EK Die Zeller Eisbären e l’EC-KAC Future Team, tra l’HC Gherdeina e l’EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel e quello tra i Fassa Falcons e l’EHC Lustenau. Sulsono scese comunque due compagini italiane con risultati opposti., infatti, ha sbancatoe si è riappropriata del secondo posto, a discapito di, che è caduta a. Steel Wings– Rittner Buam 2-4: successo importante percheallaAG Eisarena dopo un inizio complicato. Il primo tempo, infatti, si conclude sul 2-0 per gli austriaci grazie alle reti ...

