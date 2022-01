Guns N’ Roses, la stalker di Axl Rose convinta di essere sua moglie | Memories (Di sabato 8 gennaio 2022) Tra i personaggi più determinanti di questa triste e inquietante vicenda c’è Beta Lebeis, la domestica di William Bruce Rose Jr.. Proprio lui, Axl Rose, la voce dei Guns N’ Roses da The Spaghetti Incident? (1993) non sfornano un album. In quel 1997, a Malibu, c’è una donna che spesso viene avvistata all’esterno dell’abitazione di Axl proprio da Beta Lebeis. Si tratta di Karen Jane McNeil, che qualche anno più tardi verrà definita “erotomane” dal dottor Joseph A. Davis. Sul significato di “erotomane” si fa spesso confusione: l’erotomane non è semplicemente una persona con un acceso interesse verso l’erotismo. L’erotomane è ossessivo al punto di convincersi di essere oggetto di desiderio di un’altra persona. Karen Jane McNeil è infatti ossessionata da Axl Rose e, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Tra i personaggi più determinanti di questa triste e inquietante vicenda c’è Beta Lebeis, la domestica di William BruceJr.. Proprio lui, Axl, la voce deiN’da The Spaghetti Incident? (1993) non sfornano un album. In quel 1997, a Malibu, c’è una donna che spesso viene avvistata all’esterno dell’abitazione di Axl proprio da Beta Lebeis. Si tratta di Karen Jane McNeil, che qualche anno più tardi verrà definita “erotomane” dal dottor Joseph A. Davis. Sul significato di “erotomane” si fa spesso confusione: l’erotomane non è semplicemente una persona con un acceso interesse verso l’erotismo. L’erotomane è ossessivo al punto di convincersi dioggetto di desiderio di un’altra persona. Karen Jane McNeil è infatti ossessionata da Axle, ...

