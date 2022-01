Gualtieri vuole prorogare la discarica di Roncigliano. Ma i sindaci di Albano e Ariccia dicono no (Di sabato 8 gennaio 2022) Cambia il sindaco, ma la “musica” resta la stessa. O meglio la puzza, quella che i cittadini di Albano e di tutti i comuni limitrofi saranno costretti a sentire, visto che ieri pomeriggio il Primo Cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato -nel corso di un incontro con i colleghi dei Comuni dell’ex bacino – di voler prorogare l’apertura della discarica di Roncigliano. Con buona pace di tutti quelli che speravano che, “cambiato il vento”, le cose potessero migliorare. Leggi anche: Roncigliano, il Comune di Ardea approva ordine del giorno all’unanimità: «Atto politico forte» Borelli: Incontro deludente e amaro combatteremo a fianco dei cittadini “Se proprio dobbiamo trovare un lato positivo dell’incontro di ieri in Campidoglio è che almeno ci siamo seduti intorno ad un tavolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022) Cambia il sindaco, ma la “musica” resta la stessa. O meglio la puzza, quella che i cittadini die di tutti i comuni limitrofi saranno costretti a sentire, visto che ieri pomeriggio il Primo Cittadino di Roma, Roberto, ha annunciato -nel corso di un incontro con i colleghi dei Comuni dell’ex bacino – di volerl’apertura delladi. Con buona pace di tutti quelli che speravano che, “cambiato il vento”, le cose potessero migliorare. Leggi anche:, il Comune di Ardea approva ordine del giorno all’unanimità: «Atto politico forte» Borelli: Incontro deludente e amaro combatteremo a fianco dei cittadini “Se proprio dobbiamo trovare un lato positivo dell’incontro di ieri in Campidoglio è che almeno ci siamo seduti intorno ad un tavolo ...

