Gualtieri e Zingaretti dal Papa, il governatore del Lazio: “Acquisteremo vaccini per l’Africa” (Di sabato 8 gennaio 2022) Città del Vaticano – In due udienze separate, questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Anche in questo avvio del 2022 si è ripetuta così la tradizione degli incontri di inizio d’anno del Pontefice con gli amministratori di Roma e del Lazio. “Una bellissima occasione di riflessione sulla forza del suo messaggio del primo gennaio e richiamo alle nostre responsabilità: impegni per il lavoro, l’istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche e garantire il sostegno alle persone indigenti. Ancora grazie, faremo di tutto per essere coerenti” il commento, a margine dell’incontro, del presidente Zingaretti. Che annuncia: “Nel corso dell’udienza privata ho ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022) Città del Vaticano – In due udienze separate, questa mattinaFrancesco ha ricevuto in Vaticano il sindaco di Roma, Roberto, e il presidente della Regione, Nicola. Anche in questo avvio del 2022 si è ripetuta così la tradizione degli incontri di inizio d’anno del Pontefice con gli amministratori di Roma e del. “Una bellissima occasione di riflessione sulla forza del suo messaggio del primo gennaio e richiamo alle nostre responsabilità: impegni per il lavoro, l’istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche e garantire il sostegno alle persone indigenti. Ancora grazie, faremo di tutto per essere coerenti” il commento, a margine dell’incontro, del presidente. Che annuncia: “Nel corso dell’udienza privata ho ...

Advertising

PaoloFM : Gualtieri e Zingaretti, separatamente, da Bergoglio. Per ribadire che da qui al Giubileo a Roma il Papa è di nuovo… - Michele_263 : Il laureato in pinzimonio Zingaretti e il fumoso Gualtieri sono andati dal Papa a chiedere un miracolo. Oltre il ri… - Italpress : Papa Francesco riceve in udienza Gualtieri e Zingaretti - rebeccalandi88 : Papa Francesco riceve il sindaco Gualtieri e il presidente Zingaretti: tempi stretti per il Giubileo… - ClaudioPalazzi : Mobilità ed emergenza rifiuti a Roma: criticità e possibili soluzioni -