(Di sabato 8 gennaio 2022) Accusato da opinionisti vari e sui social di essere una delle cause della mancata permanenza di Lionel Messi a Barcellona, Gerardha voluto rispondere a queste insinuazioni in maniera insolita. ...

Advertising

juornoit : #Juorno #Piquè pubblica lo stipendio che percepisce al Barça - paolochiariello : #Juorno #Piquè pubblica lo stipendio che percepisce al Barça - glooit : 'Guadagni troppo', Piqué posta foto estratto conto leggi su Gloo - m82cc : @Cartabellotta Di che piano b si parla? In occidente si fa finta che i contagi siano sottocontrollo fino a quando è… - Anse1987 : @iMatteo_Pau No ma nel mio mondo gay è diventato allucinante. Coppie di ragazzi giovanissimi che usano #TikTok face… -

Ultime Notizie dalla rete : Guadagni troppo

Agenzia ANSA

Accusato da opinionisti vari e sui social di essere una delle cause della mancata permanenza di Lionel Messi a Barcellona, Gerard Piqué ha voluto rispondere a queste insinuazioni in maniera insolita. ...Gli utenti tendono ad abbandonare i portali che impieganotempo per caricare le pagine, ma ...si un sito web d'interesse giornalistico o informativo incide in modo significativo sui...Accusato da opinionisti vari e sui social di essere una delle cause della mancata permanenza di Lionel Messi a Barcellona, Gerard Piqué ha voluto rispondere a queste insinuazioni in maniera insolita.Luca Guadagnino dirigerà il film sulla vita di Audrey Hepburn. La pellicola prodotta da Apple vedrà l'attrice Rooney Marad interpretare una delle icone del cinema e dello stile del '900.