Green Pass, cosa cambia e come funziona per parrucchieri, centri estetici e barbieri (Di sabato 8 gennaio 2022) parrucchieri, centri estetici e barbieri: cosa cambia con il nuovo decreto? Servirà il Green Pass per poter accedere? E quale? Quello base o quello rafforzato? Cerchiamo di fare chiarezza: dopo l’approvazione del nuovo decreto anti Covid varato dal Governo Draghi il 5 gennaio per contenere i contagi, sono nuovamente cambiate le regole per entrare in diverse attività commerciali. In alcune, infatti, non si potrà più accedere se non si sarà in possesso del super Green Pass, che viene rilasciato solo attraverso vaccinazione o dopo la guarigione da Covid-19, mentre per altre sarà sufficiente avere il Green Pass base, quindi ottenibile semplicemente facendo un tampone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022)con il nuovo decreto? Servirà ilper poter accedere? E quale? Quello base o quello rafforzato? Cerchiamo di fare chiarezza: dopo l’approvazione del nuovo decreto anti Covid varato dal Governo Draghi il 5 gennaio per contenere i contagi, sono nuovamentete le regole per entrare in diverse attività commerciali. In alcune, infatti, non si potrà più accedere se non si sarà in possesso del super, che viene rilasciato solo attraverso vaccinazione o dopo la guarigione da Covid-19, mentre per altre sarà sufficiente avere ilbase, quindi ottenibile semplicemente facendo un tampone ...

