Gravina: "Nessuna richiesta di stop, ma rischio porte chiuse concreto"

Gabriele Gravina sulla telefonata con Mario Draghi L'ombra del Coronavirus torna ad incombere sul campionato di Serie A. Se lo stop al campionato per il momento è da considerarsi pericolo scampato, altrettanto non si può dire della possibilità di giocare a porte chiuse. Di questo e di tutta la situazione ne ha parlato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in un'intervista rilasciata a Tuttosport. "La telefonata di Draghi è stata improntata al massimo pragmatismo. Non c'è stato nessun aut aut né tantomeno il preannuncio dello stop a ogni attività agonistica. Al Presidente del Consiglio ho illustrato la situazione del nostro calcio, alla luce della quarta ondata del virus". "Il capo del governo non ci ha chiesto di fermare i campionati né tantomeno di proclamare una chiusura ..."

