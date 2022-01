Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Chia sulla trentaduesima puntata (Di sabato 8 gennaio 2022) Quando si tratta di televisione non nutro mai grandi speranze in generale, figuriamoci se si tratta di reality show. Tengo le mie aspettative basse, mooolto basse, così (di solito) vado sul sicuro. Ma PORCA DI QUELLA MISERIA, il Grande Fratello Vip riesce SEMPRE a deludere anche quelle poche, oh. Visto l’andazzo di questa edizione, dove lo sfacciato doppiopesismo impera come mai prima d’ora, ovviamente non mi aspettavo certo che Katia Ricciarelli venisse squalificata come il web chiedeva da settimane. Troppo bello per essere anche solo pensato, figuriamoci realizzato. Trincerandosi dietro alla scusa del “sono già state fatte squalifiche inappropriate, e io nello stesso errore non ci ricasco!” era prevedibile che non l’avrebbero MAI messa alla porta con ignominia. Però dai, su, è ALLUCINANTE che anche stavolta sia finito tutto a tarallucci e vino, ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 gennaio 2022) Quando si tratta di televisione non nutro mai grandi speranze in generale, figuriamoci se si tratta di reality show. Tengo le mie aspettative basse, mooolto basse, così (di solito) vado sul sicuro. Ma PORCA DI QUELLA MISERIA, ilVip riesce SEMPRE a deludere anche quelle poche, oh. Visto l’andazzo di questa edizione, dove lo sfacciato doppiopesismo impera come mai prima d’ora, ovviamente non mi aspettavo certo che Katia Ricciarelli venisse squalificata come il web chiedeva da settimane. Troppo bello per essere anche solo pensato, figuriamoci realizzato. Trincerandosi dietro alla scusa del “sono già state fatte squalifiche inappropriate, e io nello stesso errore non ci ricasco!” era prevedibile che non l’avrebbero MAI messa alla porta con ignominia. Però dai, su, è ALLUCINANTE che anche stavolta sia finito tutto a tarallucci e vino, ...

