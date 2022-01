Gomorra | nuovo arresto per uno degli interpreti Ecco chi è

Leggi su 361magazine

(Di sabato 8 gennaio 2022)per uno. Si tratta del giovane interprete di “Danielino”. Pesanti le accuse a suo carico Unoattori della fortunata serie tvè stato arrestato ieri, venerdì 7 gennaio, dalla Polizia di Scampia, in provincia di Napoli. Si tratta di Vincenzo Sacchettino, 23 anni, che nella serie tv ha interpretato il personaggio di “Danielino”. Gli agenti del Commissariato Scampia e dell’Ufficio Prevenzione Generale, scrive Il fatto quotidiano, a seguito di una “segnalazione della Centrale operativa sono intervenuti in via Labriola per la segnalazione di una persona in strada armata di pistola”. Genny, Ciro e una catenina che racchiude tutto. Alla fine è esistito davvero lo scontro tra i due?#5@SalvioEspo ...