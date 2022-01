Golf | Cameron Smith tenta la fuga al Sentry Tournament of Champions 2022 Jon Rahm e Daniel Berger lo inseguono

(Di sabato 8 gennaio 2022) Si è portato a metà del proprio svolgimento uno dei tornei più esclusivi al mondo valevole per il PGA Tour, ilof. E a guidare l’edizione, almeno per il momento, c’è un ottimo. Il quale, dopo due bogey nelle prime due buche, piazza un eagle alla 4 e poi non si ferma più, con nove birdie che gli fanno superare il 65 del primo giorno grazie al 64 del secondo: score complessivo di -17 eassicurata per l’australiano, che in carriera ha vinto due volte a New Orleans, due l’Australasian PGAhip e una volta l’Hawaii Open. Come a dire che lui, in alcuni luoghi, ci si trova benissimo, e le Hawaii sembrano proprio piacergli. Sul par 73 di Kapalua c’è un duo al secondo posto, ed è formato dal numero 1 ...

Overnight leader Cameron Smith remained atop the first page of the leaderboard through two rounds. He has plenty of company. In ideal scoring conditions – gentle breezes, soft greens, huge fairways, ...Cameron Smith of Australia birdied his final four holes Friday to reaffirm his grip on the lead at the second round of the Sentry Tournament of Champions in Kapalua, Hawaii. Smith carded a 9-under 64 ...