Golden Globes 2022: la cerimonia sarà privata. E intanto gli scandali travolgono l’associazione (Di sabato 8 gennaio 2022) I Golden Globes, ovvero l’appuntamento più “sfrenato” di Hollywood, vedranno un’edizione 2022 in tono minore. I premi verranno assegnati in privato, mentre la stampa estera, l’Hollywood Foreign Press Association che organizza la festa ogni anno, è travolta dagli scandali. Anche finanziari, visto che in un anno risulta aver raccolto 32 milioni di dollari, aver aumentato le sue casse di 15 milioni di dollari e aver donato neppure 6 milioni in beneficenza. DailyMail.com ha ottenuto documenti depositati che rivelano che l’organizzazione no profit dietro i Golden Globes siede su un “tesoro” di 62 milioni di dollari in contanti. Lo scandalo Per anni la Nbc ha trasmesso in diretta la cerimonia dei Golden Globes, pagando fino a 31 ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) I, ovvero l’appuntamento più “sfrenato” di Hollywood, vedranno un’edizionein tono minore. I premi verranno assegnati in privato, mentre la stampa estera, l’Hollywood Foreign Press Association che organizza la festa ogni anno, è travolta dagli. Anche finanziari, visto che in un anno risulta aver raccolto 32 milioni di dollari, aver aumentato le sue casse di 15 milioni di dollari e aver donato neppure 6 milioni in beneficenza. DailyMail.com ha ottenuto documenti depositati che rivelano che l’organizzazione no profit dietro isiede su un “tesoro” di 62 milioni di dollari in contanti. Lo scandalo Per anni la Nbc ha trasmesso in diretta ladei, pagando fino a 31 ...

atlentus : domani su questi canali troverete le mie golden globes predictions ci sentiamo presto buonanotte - troppocerebraIe : oggi parlato dei golden globes e del film di wes anderson che ho visto ma purtroppo non avute risposte altrettanto… - SpockEva : @martiraranans Che cosa sto facendo, questa é colpa dei Golden globes che non vanno in onda permettendomi di shippare chi dovrei - xxmaraurdersmap : Ma me lo spiegate perché non trasmetteranno i Golden Globes ma che clownata è questa - tequilhaz : RT @devonnessmiIe: candidata ai golden globes, ho dimenticato di specificare. -