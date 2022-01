Gli ospiti di C’è Posta Per Te l’8 gennaio: Maria De Filippi riparte da Stefano De Martino (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono stati annunciati i primi ospiti di C’è Posta Per Te che stasera – sabato 8 gennaio 2022 – riparte con la nuova edizione. Maria De Filippi è pronta ad occupare nuovamente il sabato sera di Canale 5. Contro di lei la Rai schiera il nuovo show di Carlo Conti su Rai1, per 4 settimane consecutive. Per C’è Posta Per Te quello di oggi è il 25esimo debutto: nel 2022 il programma giunge infatti alla sua edizione numero 25. Il format è stato ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa, ha come protagoniste assolute le persone comuni e le loro storie. Attraverso il racconto e la capacità di ascolto, Maria De Filippi cerca di mediare tra rapporti umani, una situazione ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono stati annunciati i primidi C’èPer Te che stasera – sabato 82022 –con la nuova edizione.Deè pronta ad occupare nuovamente il sabato sera di Canale 5. Contro di lei la Rai schiera il nuovo show di Carlo Conti su Rai1, per 4 settimane consecutive. Per C’èPer Te quello di oggi è il 25esimo debutto: nel 2022 il programma giunge infatti alla sua edizione numero 25. Il format è stato ideato e condotto daDecon Alberto Silvestri 22 anni fa, ha come protagoniste assolute le persone comuni e le loro storie. Attraverso il racconto e la capacità di ascolto,Decerca di mediare tra rapporti umani, una situazione ...

