Gli avvocati di Djokovic: «Ha contratto il virus a dicembre, per questo ha ottenuto l’esenzione dal vaccino» (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tennista serbo Novak Djokovic ha contratto il Coronavirus lo scorso 16 dicembre e per questo ha ottenuto l’esenzione dall’effettuare in vaccino per entrare in Australia. questo scrivono i suoi avvocati nei documenti depositati in tribunale per il ricorso contro l’espulsione comminata al campione dal governo per un’irregolarità nella Visa. Secondo i legali il test positivo del campione risale allo scorso 16 dicembre. Giunto mercoledì scorso in Australia per disputare l’Australian Open, il tennista è stato arrestato e posto in isolamento in un albergo a Melbourne perché privo del certificato vaccinale. Nella stessa struttura si trova, per motivi analoghi, la tennista ceca Renata Voracova. Che però ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tennista serbo Novakhail Coronalo scorso 16e perhadall’effettuare inper entrare in Australia.scrivono i suoinei documenti depositati in tribunale per il ricorso contro l’espulsione comminata al campione dal governo per un’irregolarità nella Visa. Secondo i legali il test positivo del campione risale allo scorso 16. Giunto mercoledì scorso in Australia per disputare l’Australian Open, il tennista è stato arrestato e posto in isolamento in un albergo a Melbourne perché privo del certificato vaccinale. Nella stessa struttura si trova, per motivi analoghi, la tennista ceca Renata Voracova. Che però ...

