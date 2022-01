Gli avvocati di Djokovic: 'Era positivo al Covid il 16 dicembre' (Di sabato 8 gennaio 2022) Era risultato positivo al Covid il 16 dicembre, per questo motivo Novak Djokovic non avrebbe potuto partecipare alla Atp Cup di Sydney e avrebbe poi chiesto l'esenzione medica per volare in Australia ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) Era risultatoalil 16, per questo motivo Novaknon avrebbe potuto partecipare alla Atp Cup di Sydney e avrebbe poi chiesto l'esenzione medica per volare in Australia ...

