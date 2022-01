Giudice Sportivo, le quattro gare saltate all’Epifania vanno tutte sub judice (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Giudice Sportivo ha deciso di non decidere sulle quattro gare di Serie A non disputate nell’ultima giornata per i casi di Covid tra i tesserati dei club. Le gare vanno sub judice. Si tratta, lo ricordiamo, di Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Il Giudice Sportivo acquisirà dunque la documentazione relativa alle partite, comprese le decisioni delle Asl di mettere le squadre in quarantena. Il rinvio ha delle conseguenze su alcuni giocatori, come Calhanoglu: squalificato per un turno, avrebbe dovuto scontarlo contro il Bologna, nella partita che non si è giocata, ora dovrà saltare la Lazio domenica a San Siro. Su Udinese-Salernitana si deciderà il 19 gennaio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilha deciso di non decidere sulledi Serie A non disputate nell’ultima giornata per i casi di Covid tra i tesserati dei club. Lesub. Si tratta, lo ricordiamo, di Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Ilacquisirà dunque la documentazione relativa alle partite, comprese le decisioni delle Asl di mettere le squadre in quarantena. Il rinvio ha delle conseguenze su alcuni giocatori, come Calhanoglu: squalificato per un turno, avrebbe dovuto scontarlo contro il Bologna, nella partita che non si è giocata, ora dovrà saltare la Lazio domenica a San Siro. Su Udinese-Salernitana si deciderà il 19 gennaio. L'articolo ilNapolista.

